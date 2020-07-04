Пожар произошел в районе аэродрома Чкаловский в Подмосковье

4 Июль 2020 2020-07-04T14:14:39+03:00

Пожар произошел в районе аэродрома Чкаловский в Московской области Фото: соцсети

Над станцией «Чкаловская» в Щелкове поднимается густой черный дым

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В субботу, 4 июля, произошло возгорание на территории аэродрома Чкаловский в Московской области. Спасатели выехали на место происшествия.

Очевидцы засняли густой черный дым, который поднимался над объектом, расположением на Аэродромной улице недалеко от станции «Чкаловская» в подмосковном Щелкове.

Отмечается, что в Щелкове находится подземное хранилище газа, активный объем которого составляет 1,3 млрд куб. м.

ИСТОЧНИК KP.RU