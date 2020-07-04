Загадочная смерть в Японии: в доме престарелых нашли тела 14 человек

4 Июль 2020 2020-07-04T15:49:34+03:00

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Тела четырнадцати человек были найдены в доме престарелых в японской префектуре Кумамото на юго-западе государства, где из-за обильных осадков начались паводки. Спасатели не смогли объяснить, из-за чего именно массово погибли эти люди: их нашли "в состоянии остановки сердца и легких", сообщает 4 июля агентство Киодо.

Паводки на территории региона повлекли за собой множество бедствий, в префектуре выпало до 400 миллиметров осадков. Десять человек пропали без вести, тела еще двоих нашли на месте схода оползня – у них также отказали сердце и легкие. В префектурах Кумамото и Кагосима до сих пор сохраняется рекомендация к эвакуации для 300 тысяч человек из-за угрозы оползней.

Кроме того, на территории юго-запада страны обрушились несколько мостов и жилых строений, города оказались под водой. Спасатели эвакуируют людей с крыш зданий. Некоторые населенные пункты лишились связи из-за обрыва проводов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, десять тысяч военных направили в зону наводнений в Японии для эвакуации местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU