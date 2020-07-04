4 Июль 2020 2020-07-04T16:02:11+03:00

Зеленский заявил, что Россия ничего не может требовать от Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не вправе требовать от его государства принятие закона об особом статусе Донбасса. Такое мнение политик выразил во время беседы с журналистами в ходе рабочего визита в Одесскую область.

У Зеленского спросили, действительно ли России потребовала от Киева в ближайшее время принять закон об особом статусе Донбасса.

- Никто ничего не может требовать от Украины, мы – независимое государство, - ответил украинский лидер.

Владимир Зеленский подчеркнул, что подобная риторика неуместна в рамках международных переговоров.

Напомним, что в минувшую пятницу прошла встреча политических советников мировых лидеров "нормандской четверки". Портал Der Spiegel сообщил, что Россия якобы настаивает на том, чтобы Украина до 6 июля представила проект по изменению конституции, в котором должен быть закреплен особый статус Донбасса.

Ранее президент Украины заявлял, что его страна «обязательно вернет себе Крым и его население». Политик не уточнил, каким именно образом его государство собирается вернуться себе полуостров, но добавил, что украинский народ «безумно верит» в такой исход событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU