ВОЗ прекратила испытания трех лекарств для лечения от коронавируса

4 Июль 2020 2020-07-04T21:47:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 4 июля, специалисты ВОЗ остановили испытания лекарства от малярии гидроксихлорохина и антиретровирусный препарата ритонавира (лопинавира) на пациентах, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В рамках исследований ученые и медики сравнивали влияние данных препаратов на смертность инфицированных коронавирусом, а также на продолжительность их лечения.

- Предварительные анализы доказали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир практически не снижают уровень летальность от коронавируса, а значит не являются эффективными для борьбы с заболеваниям, - заявили представители Всемирной организации здравоохранения, уточнив, что заключение касается исключительно тестирования этих средств на инфицированных коронавирусом в медицинских учреждениях.

Ранее в ВОЗ усомнились в эффективности "Ремдесивира" для лечения от коронавируса. Ученые так и не смогли подтвердить, что препарат, которые массово закупили Соединенные Штаты в рамках борьбы с пандемией, хоть как-то помогает зараженным.

ИСТОЧНИК KP.RU