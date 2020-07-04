2020-07-04T21:56:06+03:00
Наука

Российский космонавт сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету

В ближайшие дни ее будет видно с Земли над северо-восточным горизонтом
Ксения АНУФРИЕВА
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Российский космонавт сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету. Фото: Twitter Ивана Вагнера @ivan_mks63Российский космонавт сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету. Фото: Twitter Ивана Вагнера @ivan_mks63
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Российский космонавт Иван Вагнер с борта Международной космической станции сделал фотографию кометы C/2020 F3 (NEOWISE) – самой яркой кометы за последние семь лет. Снимок космонавт опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

- На фото запечатлена самая яркая за последние семь лет комета. Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!, - написал Иван Вагнер, отметив, что на снимке также можно увидеть серебристые мезосферные облака.

На следующем витке станции вокруг нашей планеты космонавт сфотографировал комету еще ближе, поделившись впечатляющим кадром с своими подписчиками. В ближайшие несколько дней комету C/2020 F3 будет видно с Земли ранним утром низко над северо-восточным горизонтом около созвездия Возничего. Она была открыта только в этом году с помощью инфракрасного космического телескопа NEOWISE.

Ранее сайт kp.ru писал, что Иван Вагнер на своей странице в соцсетях показал, как экипаж Международной космической станции спит в условиях невесомости. Оказалось, что космонавты привязывают свой спальный мешок к стене в каюте, чтобы удержаться на одном месте во время сна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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