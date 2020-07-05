Графа «пол» исчезнет из паспорта нидерландцев

5 Июль 2020 2020-07-05T12:35:23+03:00

Документы приобретут новый вид уже в 2024-2025 годах

Изменить размер текста: A A

Министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен заявил, что правительство одобрило предложение изменить паспорта граждан.

Графа «Пол» исчезнет из документов жителей страны окончательно в 2025 году.

Таким образом правительство хочет отказаться от обязательной регистрации пола.

В поправках речь идет только о гражданских паспортах, а в заграничных паспортах «пол» останется в связи с правилами ЕС.

Министр не уточнил, касается ли это только новых удостоверений личности или сменить придется и ранее выданные документы.

«Люди должны создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности», - сказал политик, сообщило издание NU.nl.

Нидерланды не первая страна, которая решила отказаться от графы в документах, удостоверяющей личность.

Например, в ФРГ также не стали прописывать этот пункт в паспорте.

Напомним, что в 2018 году Нидерланды уже сделали первый шаг к признанию третьего пола. Интерсексуалы теперь не пишут «мужчина» или «женщина» в свидетельстве о рождении ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU