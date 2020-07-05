2020-07-05T18:53:52+03:00
В мире

Новый символ угнетения: в США сжигают медицинские маски

Жители города Бойсе не хотят подчиняться постановлению об обязательном ношении масок в общественных местах [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новый символ угнетения: в США сжигают медицинские маскиНовый символ угнетения: в США сжигают медицинские маскиФото: Кадр видео
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В четверг, 2 июля, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки мэр американского города Бойсе Лорен Маклин издала приказ общественного здравоохранения об обязательном ношении масок в общественных местах, начиная с Дня Независимости.

Однако местные жители быстро организовала акцию протеста, и утром в пятницу, 3 июля, несколько сотен человек пришли в мэрию, чтобы выразить свое несогласие с решением главы города. Протест был мирным, но активисты сожгли несколько масок и скандировали перед зданием мэрии «Мы не подчинимся».

Как передает местное издание Idaho news, многие утверждают, что новое постановление нарушает их конституционные права.

«Сегодня это может быть просто маска, но завтра это будет что-то другое. Мы мирно встаем и доброжелательно говорим: Нет, спасибо», - приводит издания слова одного из местных жителей, которого зовут Скрэнтон

Напомним, США несколько дней подряд бьёт антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки в стране выявляют более 50 тысяч новых случаев. В целях борьбы с распространением инфекции, Майами установил комендантский час, а в Техасе вводят строгий масочный режим и запрет на собрания больше 10 человек.

В США протестующие сожгли медицинские маски.Protesters gathered outside City Hall Friday in response to citywide mandatory mask mandate.

ИСТОЧНИК KP.RU

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