ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 млн

5 Июль 2020 2020-07-05T20:53:21+03:00

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По состоянию на воскресенье, 5 июля 2020 года, в разных странах мира количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции превысило 11 миллионов, а жертвами заболевания стали более 528 тысяч пациентов. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Только за минувшие сутки в мире подтвердили 203 836 новых случая инфицирования COVID-19, а число летальных исходов в результате заражения новой инфекцией возросло на 5 195.

Таким образом, за все время пандемии в мире зарегистрировали уже 11 125 245 заболевших коронавирусной инфекцией, а число умерших составляет 528 204.

Среди регионов по числу заболевших лидирует Северная и Южная Америка с 5 697 954 случаями заболеваниями, а также Европа, где заболели 2 774 221.

Лидерство среди стран в антирейтинге уже долгое время удерживают Соединенные Штаты, где подтвердили уже почти 3 миллиона случаев заражения. При этом США несколько дней подряд бьёт антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки в стране выявляют более 50 тысяч новых случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU