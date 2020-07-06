ВОЗ заинтересовала российская вакцина от коронавируса

6 Июль 2020 2020-07-06T04:41:16+03:00

В организации выразили надежду, что российские ученые согласятся на сотрудничество

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об интересе к российской вакцине от коронавиурса.

По словам главного научного сотрудник ВОЗ Сумии Сваминатан, на данный момент проводятся испытания препарата.

- Мы в курсе, что проводятся испытания препарата авифавира. Проходят несколько тестов лекарства, так что мы ждем результатов. Но также мы также заинтересованы в российской вакцине, - рассказала специалист.

Ранее сайт kp.ru писал, что три прототипа российской вакцины от коронавируса оказались эффективны. Прививки центра "Вектор" еще в конце июня успешно прошли испытания.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили об ускорении распространения коронавируса в мире, из-за чего качественная, эффективная и безопасная вакцины сейчас особенно важны. Некоторые государства столкнулись с ростом случаев заболевания среди населения в связи с поспешным открытием своих экономик.

ИСТОЧНИК KP.RU