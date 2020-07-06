2020-07-06T06:43:00+03:00
Происшествия

Восемь человек погибли при столкновении самолетов в США

Среди жертв авиакатастрофы есть несовершеннолетние
Юлия КЕКОВА
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Восемь человек погибли при столкновении самолетов в СШАВосемь человек погибли при столкновении самолетов в СШАФото: Иван ВИСЛОВ
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В небе над озером в северной части штата Айдахо (США) произошло столкновение двух небольших самолетов.

В результате происшествия погибли восемь человек, среди которых есть и несовершеннолетние. Об этом сообщает телеканал CNN. После авиакатастрофы обломки воздушных судом упали в водоем и затонули.

Тела двух человек уже обнаружены специалистами, самолеты планируется позже поднять на поверхность.

Ранее сайт kp.ru писал, что под Карачи самолет с 91 пассажиром упал на жилые дома. Предполагается, что воздушное судно могло иметь проблемы с шасси. Связь с землей у пилотов прервалась за минуту до предполагаемой посадки.

«Эрбас» упал в месте с плотной застройкой и узкими улицами, несколько зданий повреждены. По словам очевидцев, воздух заволокло плотным черным дымом из-за пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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