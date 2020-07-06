2020-07-06T10:28:22+03:00
В мире

Умер актер из фильма "Уйти красиво" Ник Кордеро: у него был коронавирус

После трех месяцев лечения и ампутации ноги умер актер из фильма "Уйти красиво" Ник Кордеро
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер умер в возрасте 41 годАктер умер в возрасте 41 годФото: Instagram.com
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В США после длительного лечения от коронавируса умер актер Ник Кордеро.

В больницу он попал три месяца назад, врачи не сразу определили, что причиной потери создания стал коронавирус. Медики решили, что у звезды Бродвея пневмония. Когда диагноз все таки поставили, у актера начались проблемы со свертываемостью крови - она не доходила до пальцев ноги. Чтобы спасти пациента, известному хореографу ампутировали ногу.

Его жена Аманда Клоотс сообщала поклонникам в соцсетях о состоянии Кордеро, периодически появлялись обнадеживающие новости. Актер вышел из комы, она написала, что "хотя он очень слаб, но делает успехи". Болезнь оказалась сильнее - актер умер спустя 95 дней лечения. Ему был 41 год.

- У Бога теперь еще один ангел на небесах», - написала Клоотс в Instagram.- Мой дорогой муж скончался этим утром. Он был окружен любовью своей семьей, поющей и молящейся, когда он мягко покинул эту землю.

Кордеро снялся в фильмах фильмах "Уйти красиво", "Город Банд", был номинантом на премию Тони.

ИСТОЧНИК KP.RU

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