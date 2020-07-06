В Британии выпустили монету в честь Элтона Джона

6 Июль 2020 2020-07-06T13:55:12+03:00

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В Великобритании создали монету в честь Элтона Джона. Британский монетный двор решил таим образом отметить заслуги музыканта, который выпустил более 50 песен, ставших мировыми хитами, провел больше 4000 выступлений более, чем в 80 странах, продал свыше 300 миллионов альбомов. На сцене Элтон Джон уже полувека.

- В последние десятилетия поп-музыка была одним из самых успешных проектов на экспорт в Великобритании, - сказано в сообщении The Royal Mint, анонсируя выход новых монет, посвященных музыкантам - Ни одна наша коллекция не имела бы смысла без упоминания Элтона Джона, суперзвезды, которая восхищает фанатов уже более полувека.

Дизайнер Брэдли Морганом Джонсоном вдохновился образом музыканта, поэтому на монете появилось изображение соломенной шляпы и очков.

Номинал монеты 13 и 15 фунтов стерлингов.

ИСТОЧНИК KP.RU