2020-07-06T14:59:11+03:00
Общество

"Мне жаль, что я покидаю тебя": Эннио Морриконе оставил некролог о самом себе

Письмо легендарного композитора показал его сын
Ася КУЗНЕЦОВА
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Морриконе написал некролог о самом себеМорриконе написал некролог о самом себеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сын итальянского композитора Эннио Морриконе, Джованни, обнародовал некролог, написанный композитором о самом себе. Законный представитель и адвокат семьи Морриконе показал с позволения родных письмо маэстро журналистам. Большая часть его последнего послания посвящена жене Марии, сообщает il Massagero.

- Я, Эннио Морриконе, умер. Объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом, и даже тем, кто был далеко, но к которым я всё равно привязан. Назвать всех невозможно. Но особое место в моей памяти заняли Пеппучио и Роберта, с чьей братской дружбой я встретил свои последние годы, - начал своё письмо композитор.

В некрологе также сказано, что решение провести прощание с композитором без присутствия широкой публики было желанием самого Морриконе.

- Есть только одна причина, почему я хочу, чтобы похороны прошли в узком кругу - я не хочу, чтобы вас беспокоили, - объяснил дирижёр.

Сын итальянского композитора Эннио Морриконе, Джованни, обнародовал некролог, написанный композитором о самом себе. Фото: EPA/ТАСС

Сын итальянского композитора Эннио Морриконе, Джованни, обнародовал некролог, написанный композитором о самом себе. Фото: EPA/ТАСС

В письме он также говорит о своей любви к трём своим младшим сёстрам и тем, кого любили они, а также к четырём своим детям, невестке и четырём внукам.

- Я надеюсь, вы понимаете, насколько я любил их. И последнее: для Марии (но не последнее по значению). Благодаря тебе я узнал о невероятной любви, которая держала нас вместе. Мне жаль, что я покидаю тебя. Больнее всего для меня сказать "прощай" ей, признался музыкант.

Эннио Морриконе и Мария Травиа прожили вместе 70 лет. Они познакомились в 1950 году и спустя шесть лет поженились. Мария была единственной любовью за всю жизнь Эннио Морриконе. У пары родилось четверо детей. Сейчас Марко 63 года, Алессандре 59, Андреа 55, а Джованни 54.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, Эннио Морриконе скончался в ночь на 6 июля в одной из римских больниц из-за осложнений после того, как несколько дней назад он упал и сломал бедро.

Умер композитор Эннио Морриконе.Не стало Эннио Морриконе. Легендарного композитора. Это он написал музыку к фильмам «Профессионал», «Однажды в Америке», «Хороший, плохой, злой»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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