Жан-Клод Ван Дамм о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: "Его жизненный путь вызывает восхищение"
Американский актер Жан-Клод Ван Дамм выразил соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова. Напомним, заслуженный тренер России, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, умер 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусом.
- Брат, мы с тобой лично не были знакомы, но меня всегда восхищал твой жизненный путь! Я молюсь за вас сейчас. Соболезнования Хабибу и всей семье Нурмагомедовых,- написал актер в Instagram.
Смерть Абдулманапа Нурмагомедова стала неожиданностью для близких, недавно Хабиб говорил, что состояние отца улучшается. После печального известия спортсмен отменил запланированную на 4 июля пресс-конференцию. Пока нет информации, состоится ли запланированный на сентябрь бой за звание чемпиона с Джастином Гэтжи. Американец тоже выразил соболезнования Хабибу, отца которого он назвал легендой.
ИСТОЧНИК KP.RU