Трампа предупредили, что Путин знает английский, хоть и пользуется переводчиком

6 Июль 2020 2020-07-06T15:47:31+03:00

Депутат из США Дэвид Пеппер рассказал, как ему было неловко, когда он понял, что Владимир Путин понимает все, что говорила американская делегация между собой

Изменить размер текста: A A

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил Трампа, который заранее считает себя победителем в телефонных беседах с иностранными лидерами на английском языке, что тот может попасть, как и он сам в неудобную ситуацию.

Пеппер рассказал Twitter историю, которая произошла с ним в середине 1990-х годов, когда он в составе американской делегации прибыл в Санкт-Петербург. Американо-российский проект предусматривал оказание "технической помощи в развитии города". Тогда мэром был Анатолий Собчак.

В составе российской делегации был Владимир Путин.

- Он оказался серьезным и сдержанным. Среди группы экстравертов-тяжеловесов и реформаторов он был парнем, который заставлял поезда работать вовремя,- вспоминает Пеппер.

На всех этих встречах Путин все время общался только через переводчика. Американец признается, что и рад бы был наладить контакт лично, но ни слова не знал по-русски. Через год, во время следующей встречи, Путин вновь был с переводчиком. Но внезапно девушка, переводившая его речь, ошиблась:

- И он поправил ее. По-английски. Это не было маленьким словом. Это был какой-то сложный термин. Это также означало, что все время, что мы встречались с ним, он слышал и понимал все, что мы говорили. Не только то, что мы говорили ему. Но и то, что мы говорили в его присутствии,- пишет демократ из США.

Американец признался, что почувствовал себя неловко, в тот момент он понял, что "этот человек знает больше, чем мы могли бы думать".

- Я каждый раз вспоминаю это, когда наш "глупый президент" встречается с Путиным, когда общается через разные каналы связи. На каждой встрече и на каждом телефонном звонке Дональд Трамп пытается пользоваться смекалкой с опытным оператором, но все-равно играет хуже,- резюмировал Пеппер.

-

ИСТОЧНИК KP.RU