Путин и Трамп со скандалом поговорили о нефти и эпидемии

Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом, но как обычно бывает в общении с нынешним президентом США - разговор получился с «двойным дном». Трамп, выступая в прямом эфире телеканала «Фокс ньюс», анонсировал диалог с российским президентом.

- После этого звонка мне предстоит разговор с Владимиром Путиным, - похвастался он.

Бравший интервью журналист поинтересовался темами беседы и будут ли обсуждаться санкции, введенные Вашингтоном против России.

- Он, возможно, попросит об этом, он уже в течение двух лет просит об этом, - заявил Трамп. - Я занимаю жесткую позицию по этому вопросу. Именно я ввел санкции, никто другой. Я проявлял большую жесткость в отношении России, чем любой другой президент в истории страны.

После этого уже российским журналистам пришлось звонить пресс-секретарю Владимира Путина, чтобы выяснить - о чем это говорит Трамп и соответствует ли это действительности.

- Нет, это не так, - опроверг Дмитрий Песков.

Сам телефонный разговор двух лидеров касался наиболее горячих тем на планете. Путин и Трамп «выразили серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире», рассказав о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию угрозе. Как сообщает официальный сайт Кремля, «обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении».

Говорили о падении цен на нефть, достигших в понедельник небывало низких отметок, - «условлено о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики». И договорились о продолжении личных контактов, правда, пока, видимо, только по телефону.

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