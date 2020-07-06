2020-07-06T19:36:25+03:00
Общество

Расследование по делу Михаила Ефремова завершено

Ранее актеру предъявили обвинение в окончательной редакции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакцииЕфремову предъявили обвинение в окончательной редакцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова об аварии в центре столицы, в результате которой погиб человек. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», - приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы.

Как писал сайт kp.ru, ранее адвокат актера Эльман Пашаев объявил, что Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции. Как и сообщалось ранее, артисту вынесли обвинение по части 4 статьи 264 за нарушение правил ПДД в пьяном состоянии, повлекшее смерть человека. За такое правонарушение грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. На данный момент артист остается под домашним арестом, но адвокат сообщил, что суд будет уже скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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