2020-07-07T04:00:09+03:00
Общество

Россиян предупредили о смерчах и засухе

Специалисты рассказали, где будет опасней всего
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Россиян предупредили о смерчах и засухеРоссиян предупредили о смерчах и засухеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Лето 2020 года обещает быть не таким простым - сильная жара на территории страны, в частности и на Черноморском побережье существует угроза образования смерчей. Об этом говорится в прогнозе на сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Одним из факторами для образованию смерчей являются прогретая вода Черного моря и среднесуточная температура воздуха выше отметки в 27 градусов.

Риск угрозы велик рядом с крупными ущельями у поселков Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, какая будет погода на текущей неделе. Синоптики прогнозируют аномальную жару - отметка столбика термометра будет зашкаливать в нескольких регионах.

Так, например, в Волгоградской области ожидается до +42 градусов, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии до +38, а в Москве до +32 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 42 тысяч россиян за полгода признаны банкротами
Россиян предупредили о смерчах и засухе
В России разработали систему для отслеживания контактов больных коронавирусом
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
Назначена предварительная дата возобновления сезона НХЛ
Назван возможный ответ на удар Украины по Крыму
КНДР отказалась вести переговоры с США
Президент Белоруссии пришел на интервью без обуви
Российские регионы сократили закупку лекарств для льготников
"Вину всегда признать успеем": Адвокат Ефремова заявил о доказательствах невиновности актера
В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
В мире число зараженных коронавирусом превысило 11,3 миллиона
США поприветствовали режим санкций Великобритании
«Россия утратила доверие к США»: Рябков рассказал о переговорах по Договору открытого неба
Лондон ввел санкции против Александра Бастрыкина
В России создали систему отслеживания контактов больных коронавирусом