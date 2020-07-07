Президент Бразилии заподозрил у себя симптомы заражения коронавирусом

7 Июль 2020 2020-07-07T04:57:18+03:00

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что заподозрил у себя симптомы коронавиурсной инфекции.

На данный момент глава государства уже сдал тест на covid-19 и ожидает результаты анализа, которые станут известны во вторник, 7 июля, передает телеканал CNN Brasil

По словам самого Болсонару, у него поднялась температура до 38 градусов, а также опустился процент насыщения крови кислородом.

Ранее сайт kp.ru писал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже подозревала у себя коронавирус после того, как у контактировавшего с ней врача подтвердился положительный результат теста на covid-19. Однако все ее тесты, которые сдавала глава Германии оказались отрицательными. До момента получения результатов Меркель некоторое время провела на карантине, регулярно проходила проверки на наличие в организме вируса и исполняла служебные обязанности дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU