Меркель отправили в карантин после контакта с зараженным

22 Март 2020 2020-03-22T21:14:37+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель была помещена в карантин после контакта с зараженным коронавирусом. У врача, с которым общалась глава немецкого правительства, был подтвержден COVID-19.

"Канцлеру после сегодняшнего выступления перед прессой доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус", - сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В этой связи Меркель решила самоизолироваться дома. Она будет регулярно проходить проверки на коронавирус, а также исполнять служебные обязанности дистанционно.

Примечательно, что как раз накануне в СМИ появились фотографии с канцлером, рассекающей толпу покупателей в магазине. Будут ли власти изолировать людей, которые контактировали с Меркель, пока неизвестно.

Тем временем, на территории всей страны хотят запретить встречи более двух человек вне работы. Сайт kp.ru писал, что исключение могут сделать для членов семьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766762" frameborder="0"></iframe> Богатые тоже кашляют: Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом.Неприкосновенных нет. Коронавирус опасен для всех, включая знаменитостей

ИСТОЧНИК KP.RU