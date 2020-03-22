Меркель отправили в карантин после контакта с зараженным
Канцлер Германии Ангела Меркель была помещена в карантин после контакта с зараженным коронавирусом. У врача, с которым общалась глава немецкого правительства, был подтвержден COVID-19.
"Канцлеру после сегодняшнего выступления перед прессой доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус", - сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
В этой связи Меркель решила самоизолироваться дома. Она будет регулярно проходить проверки на коронавирус, а также исполнять служебные обязанности дистанционно.
Примечательно, что как раз накануне в СМИ появились фотографии с канцлером, рассекающей толпу покупателей в магазине. Будут ли власти изолировать людей, которые контактировали с Меркель, пока неизвестно.
Тем временем, на территории всей страны хотят запретить встречи более двух человек вне работы. Сайт kp.ru писал, что исключение могут сделать для членов семьи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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