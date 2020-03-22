2020-03-22T21:14:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Меркель отправили в карантин после контакта с зараженным

У врача, с которым общалась канцлер Германии, нашли коронавирус
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ангела Меркель во время выступления 22 мартаАнгела Меркель во время выступления 22 мартаФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель была помещена в карантин после контакта с зараженным коронавирусом. У врача, с которым общалась глава немецкого правительства, был подтвержден COVID-19.

"Канцлеру после сегодняшнего выступления перед прессой доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус", - сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В этой связи Меркель решила самоизолироваться дома. Она будет регулярно проходить проверки на коронавирус, а также исполнять служебные обязанности дистанционно.

Примечательно, что как раз накануне в СМИ появились фотографии с канцлером, рассекающей толпу покупателей в магазине. Будут ли власти изолировать людей, которые контактировали с Меркель, пока неизвестно.

Тем временем, на территории всей страны хотят запретить встречи более двух человек вне работы. Сайт kp.ru писал, что исключение могут сделать для членов семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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