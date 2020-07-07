При падении школьного автобуса в водохранилище в Китае погиб 21 человек

7 Июль 2020 2020-07-07T14:53:50+03:00

Водитель по непонятной причине свернул с дороги и направил автобус с моста Фото: Кадр видео

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Стало известно число пострадавших и погибших при падении в водохранилище школьного автобуса. ЧП произошло в китайском городе Гуйчжоу.

Спасатели в первый час после ДТП вытащили из воды 18 человек. Их отправили в больницу, сообщают в Global Times. Вскоре стало известно, что двое из них скончались.

Когда спасатели извлекли автобус из воды, людей в нем не оказалось. Поэтому поисковая группа, в составе которых были водолазы, притупили к поискам людей в воде.

Погиб 21 человек, не известно, сколько из них дети. Еще 15 значатся пострадавшими. В салоне находились школьники и учителя, которые отправлялись на единый госэкзамен. Старт экзаменационной кампании дан 7 июля.

Появилось видео с камер наблюдения, установленных на дороге. На записи видно, что автобус свернул со своей полосы и пересек соседние встречные полосы, прежде, чем вылететь с моста. По какой причине водители совершил такой "маневр", учитывая, что помехи на дороге не было, будут выяснять следователи.

В китайском городе Гуйчжоу автобус упал с моста в водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU