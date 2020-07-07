Дополнительные баллы к ЕГЭ за волонтерство: В Минкультуры дали рекомендации вузам

7 Июль 2020 2020-07-07T15:13:44+03:00

Абитуриентов принимают в вузы на основании результатов ЕГЭ, но можно получить "дополнительные" баллы

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В Минкультуры рекомендовали вузам начислять дополнительные баллы абитуриентам за волонтерство, если школьники в период учебы занимались добровольческой деятельностью в области культуры.

Сколько баллов таким образом можно заработать дополнительно, определяют в каждом вузе самостоятельно - учитывается опыт, есть даже "правило четырех лет" - с момента волонтерской деятельности должно пройти не больше этого срока. Но есть верхняя планка - максимально можно "добрать" 10 баллов. Абитуриент в праве выбрать, за какие заслуги он хотел бы получить дополнительные баллы: участие в Олимпиадах, золотой значок ГТО или волонтерство - как правило, каждый пункт предусматривает разное число баллов.

- Мы абсолютно поддерживаем эту инициативу. Сегодня образовательные учреждения самостоятельно принимают такие решения по дополнительным баллам. И мы всем им, безусловно, рекомендовали это сделать,- приводит слова замминистра культуры РФ Ольги Яриловой ТАСС.

ЕГЭ в 2020 году из-за пандемии коронавируса перенесли с весны на лето. Соответственно, сроки приема документов в вузы тоже сдвинулись.

ИСТОЧНИК KP.RU