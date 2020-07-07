2020-07-07T21:14:31+03:00
В мире

Разработчики из Modernа поругались с чиновниками США и задержали испытания вакцины от коронавируса на две недели

Это первая американская компания, которой из бюджета на испытания препарата от Covid-19 выделили бюджетные деньги – полмиллиарда долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Вакцину на людях должны были начать испытывать в июнеВакцину на людях должны были начать испытывать в июнеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Разработчики потенциальной вакцины от коронавируса Moderna задержали исследования больше, чем на две недели из-за того, что поругались с государственными чиномниками. В июне копания, которая первой в США получила бюджетные деньги (полмиллиарда долларов) должна была приступить к третьему этапу исследования – тестированию вакцины на людях. Но возник конфликт с правительственными учеными, которые курируют проекты, в которые США вложили деньги.

- В Moderna в итоге отложили доставку протоколов испытаний и отказалась от советов экспертов о том, как проводить исследование,- сообщает со ссылкой на источник Reuters. - Некоторые из разногласий вызвали обеспокоенность по поводу относительной неопытности молодой биотехнологической фирмы.

Вакцина от коронавируса – первый масштабный проект компании. В правительстве после конфликта заявили, что у фирмы есть большие проблемы – не хватает персонала и нет опыта наблюдений, необходимого для третьей фазы исследований.

Ранее компанию обвиняли в том, что там пытаются заработать не на вакцине, а на выгодной продаже акций, ведь на фоне новостей о возможном успехе исследования, ценные бумаги Moderna сильно подросли в цене.

В США выделили деньги на исследования еще трем компаниям, ни с одной из них не возникло таких же проблем, как с этой – они следуют графику и протоколам. При этом, больше всех получили создатели Novavax.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Допрос губернатора Хабаровского края Фургала длился шесть часов
Глава Минздрава рассчитывает, что в России будет доступно не меньше 3-4 вакцин от коронавируса
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств
Верховный суд запретил раскрывать данные Трампа об уплате налогов
Хомякам грозит полное вымирание через 30 лет
Москва возглавила инвестиционный рейтинг регионов АСИ
Новые предложения по развитию внутреннего туризма подготовят в России к осени
В Подмосковье завершилась акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
Доктор Мясников дал четыре совета, как не заразиться бубонной чумой
Путин: Эффективные меры поддержание бизнеса не исчезнут после пандемии
НАТО усилит присутствие на Черном море по инициативе министра обороны Украины
Национальный рейтинг инвестклимата: Якутия поднялась в ТОП-20
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
"Думал, укусила": Австралийский автолюбитель на ходу избавился от ядовитой змеи, но попался полиции
Закон о налоговом маневре в IT по поручению Путина должны принять до 24 июля
Путин поручил до 24 июля принять закон о повышении "налога для богатых"
Павел Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру
Представитель Telegram впервые встретился с российскими властями
Эскиз с изображением Джонни Деппа из зала суда стал мемом в Сети из-за несхожести с актером