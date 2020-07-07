2020-07-07T21:13:16+03:00
В мире

Российский миллиардер хочет купить две статуи, которые активисты BLM грозятся снести в США

Памятнику Рузвельту и первому губернатору русских колоний на Аляске Александру Баранову бизнесмен хочет установить в Санкт-Петербурге
Юлия САЛЬНИКОВА
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Памятник Рузвельту могут перенести из Нью-Йорка в Санкт-ПетербургПамятник Рузвельту могут перенести из Нью-Йорка в Санкт-ПетербургФото: Кадр видео
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Из-за протестов в США два исторических памятника могут переехать на ПМЖ в Россию. Борцы с расизмов грозились снести монумент, установленный у музея естественной истории в Нью-Йорке в честь бывшего президента Теодора Рузвельта, а также памятник первого губернатора русских колоний на Аляске Александра Баранова. Власти в итоге одобрили, что памятники подлежат удалению. Видимо, решили, что лучше убрать их до лучших времен, пока активисты не стали топить статуи в фонтане.

Но российский миллиардер Андрей Филатов, управляющий фондом Art Russe Foundation, предложил выкупить памятники и установить их в Санкт-Петербурге. Народ там культурный, сносить объекты не станет, тем более с личностями, которым установили памятники, есть историческая связь:

- И 26-й президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт, и губернатор русских поселений в Северной Америке Александр Баранов были государственными деятелями, которые оставили свой положительный след в истории России. Поэтому мы видим необходимость сохранить их память для будущих поколений,- приводит комментарий бизнесмена Daily Mail.

Рузвельта помнят в России как миротворца, он был посредником между Россией и Японией во время конфликта 1904 года. При его содействии подписан Портсмутский договор, за это президент удостоился Нобелевской премии мира два года спустя.

Против памятника Баранову, на монументе кстати написано «Чтобы мы могли вечно жить в мире и дружбе», активисты восстали из-за того, что при нем «притесняли аборигенов Асяски».

На предложение россиянина в США пока не ответили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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