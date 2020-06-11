2020-06-11T23:08:53+03:00
В мире

Протестующие в США снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки

Днем ранее активисты "утопили" в фонтане памятник Колумбу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: gallerykultureФото: gallerykultureФото: Instagram.com
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Ни дня без снесенного памятника - в США протестующие против расизма активисты продолжают крушить монументы. Вчера досталось памятнику Колумбу, сегодня, 11 июня, добрались до монумента в штате Вирджиния. Как сообщает Reuters, с постамента сбили статую Джефферсона Дэвиса. Он был первым и единственным президентом Конфедеративных Штатов Америки во время Гражданской войны в США.

- Памятник погрузили в эвакуатор и куда-то увезли под одобрительные возгласы толпы,- сообщают журналисты.

Война с собственными памятниками захлестнула не только США, но и Европу, где нашлись те, кто поддерживает движение Black lives matter.

Но оскорбляться только памятниками американцам оказалось мало и они начали искать врагов в мультиках. Нашли. Теперь требуют запретить мультсериал "Щенячий патруль" из-за собаки-полицейского. На защиту вымышленного пса встали журналисты, политики и сын президента Эрик Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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