Деньги за отмененные авиарейсы россиянам смогут выдавать ваучерами

7 Июль 2020 2020-07-07T21:20:41+03:00

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Российские авиакомпании получают право выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за рейсы отмененные, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие постановление утвердило правительство. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации.

В постановлении говорится о порядке и сроках возврата денежных средств «при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части».

Как писал сайт kp.ru, большинство авиакомпаний мира сейчас вместо «живых» денег за несостоявшиеся из-за коронавируса перелет чаще всего предлагают перенос полета на более поздний срок, или же ваучер на сумму билета с некими бонусами, которыми можно будет расплатиться за новый билет по любому направлению, когда пандемия закончится.

Напомним, ранее закон, согласно которому ваучеры смогут использовать вместо возврата денег за билет, подписал президент России Владимир Путин. В свою очередь премьер-министр поручил вернуть туристам средства за туры. При этом турагентсва вправе предложить клиентам, чей отдых сорвался из-за пандемии, ваучеры. Глава правительства также подписал постановление, согласно которому россияне смогут вернуть средства или получить ваучеры за отмененные мероприятия, такие как концерты и матчи

ИСТОЧНИК KP.RU