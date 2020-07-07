2020-07-07T21:20:41+03:00
Общество

Деньги за отмененные авиарейсы россиянам смогут выдавать ваучерами

Соответствующиt постановление приняло правительство
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Авиакомпаний смогут выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсыАвиакомпаний смогут выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсыФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Российские авиакомпании получают право выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за рейсы отмененные, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие постановление утвердило правительство. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации.

В постановлении говорится о порядке и сроках возврата денежных средств «при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части».

Как писал сайт kp.ru, большинство авиакомпаний мира сейчас вместо «живых» денег за несостоявшиеся из-за коронавируса перелет чаще всего предлагают перенос полета на более поздний срок, или же ваучер на сумму билета с некими бонусами, которыми можно будет расплатиться за новый билет по любому направлению, когда пандемия закончится.

Напомним, ранее закон, согласно которому ваучеры смогут использовать вместо возврата денег за билет, подписал президент России Владимир Путин. В свою очередь премьер-министр поручил вернуть туристам средства за туры. При этом турагентсва вправе предложить клиентам, чей отдых сорвался из-за пандемии, ваучеры. Глава правительства также подписал постановление, согласно которому россияне смогут вернуть средства или получить ваучеры за отмененные мероприятия, такие как концерты и матчи

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вашингтон уведомил генсека ООН о выходе из ВОЗ
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 11,5 млн
Советник главы «Роскосмоса» Сафронов арестован на 2 месяца
Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса
Распространение коронавируса в мире может угаснуть без вакцины, считает специалист
Бастрыкин поблагодарил следователей за работу на голосовании по поправкам в Конституцию
Эннио Морриконе похоронили под музыку к фильму «Миссия»
При столкновении пассажирских поездов в Чехии погибли три человека и десятки ранены
В Китае выявили случай заражения лихорадкой Денге
Собчак задержали на пикете в защиту задержанного советника главы «Роскосмоса»
Деньги за отмененные авиарейсы россиянам смогут выдавать ваучерами
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», вышло из порта
Вооруженный преступник открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии
Прокуратура потребовала 15 лет строгого режима для главы карельского «Мемориала» Дмитриева
Российский миллиардер хочет купить две статуи, которые активисты BLM грозятся снести в США
Глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения коронавируса
Военные корабли НАТО зашли в Черное море
Коронавирус у Жаира Болсонару: что известно о состоянии здоровья президента Бразилии
Минэкономразвития опровергло заявление о резком падении доходов россиян
Разработчики из Modernа поругались с чиновниками США и задержали испытания вакцины от коронавируса на две недели
Турция испытала российские С-400 на американских самолетах
В США больше не надеются на быстрое восстановление экономики
Цена золота взлетела до 1 800 долларов впервые с 2011 года
Бейсбольный мяч с автографами Путина и Трампа продают почти за 4 миллиона рублей
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за шквалистого ветра с грозой и градом