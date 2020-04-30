Ваучеры вместо денег: как авиакомпании расплатятся за отмененные рейсы

Большинство авиакомпаний мира сейчас вместо «живых» денег за несостоявшиеся из-за коронавируса рейсы предлагают какие-нибудь заменители. Чаще всего - перенос полета на более поздний срок. Или ваучер на сумму билета с некими бонусами — им можно будет расплатиться за новый билет по любому направлению в будущие счастливые времена, когда пандемия закончится.

В России де-факто ситуация та же. Из-за введения ограничений на полеты уже купленными билетами не смогли воспользоваться более миллиона россиян. В большинстве случаев вернуть деньги им не отказываются, но процесс возврата затягивается на неопределенный срок. В качестве альтернативы предлагают ваучеры или сертификаты на тех или иных условиях, в зависимости от тарифа (см. «Кстати»).

Последним сдался «Аэрофлот». Крупнейшая российская авиакомпания объявила, что тоже планирует до конца года предлагать пассажирам ваучеры вместо денег.

- Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки. Программа коснется не только вынужденных возвратов на отмененные рейсы, но и добровольных, в ситуации, когда рейсы выполнялись, но планы пассажира изменились в связи с эпидемиологический обстановкой, - заявил официальный представитель компании Михаил Демин. - Предполагается, что выдача будет осуществляться до конца 2020 года, а срок действия составит три года.

Также стало известно, что гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев предлагает принять специальный нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты деньгами. А вместо этого зачислять средства на специальный личный счет пассажира или выдавать сертификаты с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.

Стоит ли не улетевшим пассажирам пугаться таких мер?

КАКИЕ СЕЙЧАС ПРАВА У ПАССАЖИРА

По Воздушному кодексу РФ, который в связи с коронавирусом никто не аннулировал, авиакомпании обязаны вернуть пассажиру полную стоимость билета за отмененный рейс, независимо от тарифа.

- Полный возврат денег за отмену рейсов полностью согласовывается и с нормами закона «О защите прав потребителей». Как говорится, нет услуги - нет и взимания платы за нее, - говорит адвокат Ирина Клопова.

- Замена возврата денег на ваучеры может ущемить права тех, кто редко летает или пользуется услугами разных авиакомпаний, - считает адвокат Ольга Сулим, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры». - Такие ваучеры ограничивают свободу выбора пассажира. Ему по времени может быть удобнее рейс другой авиакомпании. А из-за ваучера придется лететь с той авиакомпанией, с которой он не улетел из-за пандемии.

Впрочем, юристы признают, что быстро вернуть свои деньги закон в нынешней ситуации не поможет. Для этого надо подать на авиакомпанию в суд. А это процедура не быстрая. К тому же с авиакомпаний сейчас и через суд взять нечего — как минимум, до возобновления полетов.

ЕСЛИ УЗАКОНЯТ ВАУЧЕРЫ

Собственно, так поступить в связи с пандемией призвала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) - узаконить депозитные ваучеры вместо возврата денег клиентам.

Тут есть небольшая юридическая каверза. Если, скажем, российским законодательством такие ваучеры или сертификаты не предусмотрены, то и нет законодательных гарантий, что авиакомпания этот свой документ потом вообще признает и все данные там обещания выполнит. По той же причине, как объясняют ушлые юристы, пассажир, взяв такой ваучер, не теряет свое право потребовать с авиакомпании и деньги — что, конечно же, авиаперевозчиков не радует.

Сухой остаток: если вопрос будет урегулирован законодательно — хуже от этого не станет. Важно, чтобы ваучеры предлагались как дополнительная опция для определенных ситуаций, а не вообще как полная замена возврата денег за билеты.

КСТАТИ

Что предлагают авиакомпании не улетевшим из-за отмены рейсов пассажирам

- «Победа» деньги за все отмененные с 1 апреля по 31 мая рейсы возвращает на счет в личном кабинете на сайте авиакомпании. Потратить их можно будет только на авиабилеты «Победы», когда полеты возобновятся.

- S7 предлагает в качестве возможной опции сертификат с бонусом в 10% (если рейс был отменен). «Отоварить» его можно в течение одного года. Заявки на классический возврат средств тоже принимаются, но в компании предупреждают, что это займет больше времени чем обычно. В частности, «из -за высокой загрузки контактного центра».

- Возможные опции у «Уральских авиалиний»: сертификат сроком на три года либо поменять дату полета на любой день до 30 июня либо с 10 сентября до 20 декабря 2020 года (на июль- август поменять можно с доплатой, ибо высокий сезон).

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