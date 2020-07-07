Следствие считает, что Сафронов передал секретную информацию спецслужбе Чехии

7 Июль 2020 2020-07-07T23:02:40+03:00

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Следствие считает, что советник гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Иван Сафронов передал спецслужбе Чехии данные о поставках вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщил его адвокат Смирнов.

«Следствие считает, что в 2012 году Сафронов был завербован спецслужбой Чехии, и в 2017 году получил от ее представителя задание, после чего в том же году передал ему секретные сведения», - уточнил другой адвокат, руководитель правозащитного обведения «Команда 29» Иван Павлов.

Смирнов добавил, что по версии следствии, чешская спецслужба действовала под контролем Вашингтона, а Сафронов действовал из корыстных побуждений. Однако. По словам защиты, в деле не указаны какие-либо суммы.

Как сообщили «КП» в ФСБ России, по версии следствия, против сотрудника «Роскосмоса» возбуждено уголовное дело по признакам «госизмены», за что ему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы. Суд арестовал Сафронова на два месяца, до 6 сентября. Адвокат уже сообщил, что защита обжалует арест в Мосгорсуде.

ИСТОЧНИК KP.RU