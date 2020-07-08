2020-07-08T08:12:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Миллионы людей в мире отказались от мяса из-за коронавируса

Кризис и закрытие магазинов нанесли удар по спросу на мясные продукты
Ксения АНУФРИЕВА
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Миллионы людей в мире отказались от мяса из-за коронавирусаМиллионы людей в мире отказались от мяса из-за коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Потребление мяса на душу населения в мире может уменьшиться из-за эпидемии коронавирусной инфекции почти на 3% в текущем году – это станет самым низким показателем за последние девять лет. Специалисты заявили, что общий спрос на мясо в 2020 году также сократиться, пишет Bloomberg со ссылкой на данные ООН.

На территории Соединенных Штатов потребление данного продукта может уже не вернуться к уровню, который был до кризиса и пандемии. Подобную тенденцию аналитики объяснили тем, что потребители стараются сократить свои расходы на продукты во время эпидемии, а мясо является одним из самых дорогих продуктов.

Удар по спросу нанесло также закрытие магазинов и ресторанов. В Китае, на который приходится примерно четверть всего потребления в мире, растет недоверия со стороны населения к продуктам животного происхождения после вспышки пандемии в Пекине. Потребление свинины в стране упало на 35%. В Европейском Союзе ожидается сокращение до семилетнего минимума.

К росту цен и снижению спроса также привели проблемы в производстве и поставках мясных продуктов во время кризиса.

Надо отметить, что снижение спроса на мясо наблюдалось в некоторых государствам и до пандемии коронавируса: многие люди сознательно отказались от мясных продуктов для защиты животных и по экологическим соображениям.

Напомним, ранее ученые назвали продукты, которые ускоряют старение человеческого организма. В этот список вошли полуфабрикаты, колбаса и фастфуд – они сказываются на целостности клеток ДНК и замедляют регенерацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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