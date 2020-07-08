2020-07-08T14:13:16+03:00
Авто

Мотосезон 2020: какие особенности отмечают в Госавтоинспекции

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, полковник полиции Алексей Членов вышел на связь со студией на радио Комсомольская правда», чтобы рассказать о том, какими особенностями отметился в этом непростом году мотосезон
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Ведущая программы «Россия в движении», президент Экспертного центра «Движение без опасности», член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Агре отметила, что в этом году мотосезон начался немного необычно. Дело в том, что с точки зрения эпидемиологической безопасности, мотоцикл безопаснее автомобиля или общественного транспорта, потому что водитель в основном передвигается на нем один, ни с кем не общается и соблюдает социальную дистанцию. Однако, с точки зрения соблюдения безопасности дорожного движения все обстоит иначе.

Так, в Красноярском крае количество аварий с двухколесным транспортом уже превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

- В этом году первое ДТП было зарегистрировано 20 марта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы имеем на 10 ДТП больше. Это связано именно с погодными условиями, потому что выезд двухколесных транспортных средств в этом году у нас начался практически на полтора месяца раньше обычного, - рассказал полковник полиции.

При этом статистика аварийности с участием мотоциклов по стране свидетельствует о снижении количества подобных ДТП.

- В прошлом году было зафиксировано значительное снижение с 35,6 до 30,7 % - то есть практически на 5 % по стране - это очень существенные цифры, - отметила Наталья Агре.

Какими особенностями отметился мотосезон в этом непростом году.

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