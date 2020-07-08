2020-07-08T14:55:06+03:00
Общество

Собянин надеется, что московские ученики пойдут в школы 1 сентября

Ситуация с пандемией в столичном регионе может позволить открыть учебные заведения в срок
Ксения АНУФРИЕВА
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Московские ученики пойдут в школы 1 сентябряМосковские ученики пойдут в школы 1 сентябряФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Столичные ученики, скорее всего, пойдут в школы 1 сентября, как и всегда. Московский мэр Сергей Собянин в среду, 8 июля, заявил о надежде, что эпидемиологическая ситуация в городе позволит открыть учебные заведения в срок.

- Я надеюсь, что с сентября школьники региона пойдут в школы, как это было обозначено министерством образования. Мы видим, что ситуация с пандемией, скорее всего. позволит начать образовательный процесс, как обычно, по традиции - 1 сентября, - сказал Сергей Собянин среду на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

По мнению мэра, в системе образования надо продолжать развивать электронные сервисы и технологии.

Как ранее писал сайт kp.ru, на днях стало известно о новом проекте Минпросвещения по созданию и введению Цифровой образовательной среды, которую начнут внедрять в российские школы с 1 сентября в 14 регионах. Специалисты ведомства отметили, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции, которая сложилась в настоящее время, показывает, что школы начнут свою работу осень в привычном режиме, и отметили, что речь в ЦОС не идет о замене очного образования дистанционным. Эксперимент рассчитан на возможность использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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