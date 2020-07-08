Чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин умер во время подводной охоты

8 Июль 2020 2020-07-08T17:03:01+03:00

Двукратный чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин погиб во время подводной охоты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Австралии трагически погиб двукратный чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин. Пуллин утонул во время подводной охоты недалеко от города Голд-Кост. В полиции сообщили, что спортсмен плавал один, у него не было шансов спастись.

Тело 32-летнего Пуллина нашёл другой дайвер, он вызвал медиков, и те 45 минут пытались спасти спортсмена.

Алекс Пуллин выиграл два чемпионата мира по сноуборд-кроссу: в 2011 и 2013 годах. В 2014 году он нёс флаг Австралии на Олимпиаде в Сочи.

Ранее сайт KP.ru сообщал о смерти 22-летнего футболиста Иннокентия Самохвалова. У игрока "Локомотива" остановилось сердце во время пробежки. Отмечается, что в команде знали о проблемах Самохвалова со здоровьем. Иногда он не мог пройти медкомиссию, проходил лечение и снова шёл на медосмотры.

ИСТОЧНИК KP.RU