Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом

8 Июль 2020 2020-07-08T21:20:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет случаев, когда у переболевшего коронавирусом человека был отрицательный тест на антитела. Этот тест показывает, есть ли иммунитет к Covid-19.

- Действительно, в зависимости от иммунной системы разные люди по-разному прореагировали. Те, которые переболели тяжело, у них иммунитет сформировался более стойкий. Те, которые перенесли заболевание бессимптомно, видим, что, да, иммунный ответ слабее,- сказал глава ведомства в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Сайт kp.ru писал, что у людей, которые живут с зараженными коронавирусом, может формироваться "тихий" иммунитет. При этом, тест на антитела у них отрицательный. Их иммунитет можно вычислить при тестировании на Т-клетки «памяти», которые борются с инфекцией.

В России разрабатывают 17 перспективных вакцин на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU