2020-07-09T08:36:21+03:00
В мире

Китайский МИД оценил отношения Пекина и Вашингтона

Страны столкнулись с самым тяжелым кризисом за историю
Ксения АНУФРИЕВА
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Китайский МИД оценил отношения Пекина и ВашингтонаКитайский МИД оценил отношения Пекина и ВашингтонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китай и Соединенные Штаты столкнулись с самым серьезным кризисом за всю историю своих отношений. Некоторые американцы из-за своих идеологических убеждений стараются выставить КНР конкурентом и даже врагом. Об этом в четверг заявил китайский министр иностранных дел Ван И в ходе видеоконференции китайско-американского форума.

- Китай не может следовать иностранной модели и экспортировать свою собственную. Мы не можем прекратиться в еще одни Штаты, путь успешного развития Китая не бьет по западным странам, не представляет им никакой угрозы, - сказала глава МИД государства.

Ван И также заявил, что американский политический курс в отношении КНР преисполнен стратегическими просчетами, предубеждениями эпохи маккартизма и излишне эмоциональными оценками. Он подчеркнул, что необоснованный подозрения Штатов в адрес китайской стороны достигли «необузданного страха и паники».

- Им начинает казаться, что любой инвестиционные проект делается с политической целью, каждый обучающийся на территории США студент из Китая – шпион, а каждая инициатива о сотрудничестве имеет иные цели, - добавил министр иностранных дел.

Он отметил, что у Китая нет намерений бросить кому-то вызов, и странам необходимо найти путь мирного сосуществования. По словам главы ведомства, КНР продолжит занимать дружественную позицию по отношению к США и будет выстраивать обоюдно выгодные связи с этим государством.

Как ранее писал сайт kp.ru, спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями заявил, что Китай должен учесть «российскую угрозу» и вступить в переговоры по ограничению вооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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