Возможность возобновить авиасообщение оценит Минтранс

9 Июль 2020 2020-07-09T12:03:44+03:00

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До 13 июля Минтранс РФ утвердит готовность аэропортов РФ к возобновлению международного авиасообщения.

Идея возобновления полетов поступила от Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота". В оперштабе по предупреждению распространения коронавируса в РФ поддержали это предложение. Процесс открытия авиамостов будет проходить в два этапа. Информация следует из протокола заседания штаба 6 июля.

"Согласиться с предложением Минтранса России (Е. И. Дитрих), Росавиации (А. В. Нерадько) и ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (В. Г. Савельев) о целесообразности возобновления международного авиасообщения в два этапа", - сообщает ТАСС.

Ведомства должны были в срок до 8 июля предоставить полный правил для возможного возобновления авиасообщения с иностранными государствами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Список стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение пока не утвержден, но разрабатывается в Роспотребнадзоре, Росавиации и МИД, говорится в протоколе заседания оперштаба Голиковой.

Возобновление полетов из России будет зависеть от уровня заболеваемости в стране и коэффициента распространения коронавируса в других мировых государствах.

Напомним, что авиасообщение было закрыто из-за риска массового распространения коронавируса. О мировой пандемии ВОЗ объявила в середине марта. Были закрыты все международные сообщения. Исключения составили гуманитарные рейсы и полеты, возвращающие российских граждан на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU