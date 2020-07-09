2020-07-09T12:58:03+03:00
Политика

Жириновский заявил о возможной отставке всей ЛДПР в знак протеста против задержания Фургала

Главу Хабаровского края задержали 9 июля по подозрению в организации убийств
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР может сложить полномочия в полном составе в знак протеста против задержания Сергея ФургалаВладимир Жириновский заявил, что ЛДПР может сложить полномочия в полном составе в знак протеста против задержания Сергея ФургалаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вся фракция ЛДПР может сложить полномочия в знак протеста против задержания Сергея Фургала, заявил лидер партии Владимир Жириновский. Он также заявил, что в партии возмущены задержанием губернатора Фургала.

В ЛДПР заявили Жириновский перед пленарным заседанием Госдумы, что будут защищать своего однопартийца.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Фургала задержали утром 9 июля около его дома по подозрению в организации покушений на убийство и убийствах нескольких предпринимателей в 2004 - 2005 годах.

В рамках того же дела задержали ещё четверых фигурантов. По предварительной информации, они были участниками организованной группы.

Сайт KP.ru сообщал, что Фургала обвиняют в организации убийства предпринимателя Евгения Зори в 2004 году и предпринимателя Олега Булатова в 2005 году.

На сайте также опубликовано видео задержания Сергей Фургала.

Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

ИСТОЧНИК KP.RU

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