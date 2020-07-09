2020-07-09T13:39:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре назвали 9 стран, куда можно будет летать после возобновления авиасообщения

Ведомство составило перечень для Росавиации
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России разработали список стран для возобновления авиасообщения на первом этапеВ России разработали список стран для возобновления авиасообщения на первом этапеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Роспотребназдор предложил Росавиации список стран для возможного возобновления авиасообщения на первом этапе. В перечень включили Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.

В Министерстве транспорта России при этом добавили, что ведомство пока не получало от Роспотребнадзора список стран для международного авиасообщения.

Напомним, с 27 марта правительство России приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавируса. В июне Росавиация предложила Роспотребнадзору частично открыть международное авиасообщение 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1000 косметических средств от QNET переданы на благотворительность
Впервые за 15 лет в США решили возобновить смертную казнь
В Кремле прокомментировали задержание Сергея Фургала
Журналиста Аркадия Бабченко включили в перечень террористов и экстремистов
Мэр Сеула пропал, оставив дома записку
Россия может возобновить международное авиасообщение в августе
В Роспотребнадзоре назвали 9 стран, куда можно будет летать после возобновления авиасообщения
Медведев рассказал, чем занимается его сын
В Москве с 1 августа возобновятся мероприятия с участием менее трёх тысяч человек
В Москве отменят почти все ограничения с 13 июля
Жириновский заявил о возможной отставке всей ЛДПР в знак протеста против задержания Фургала
Рейс с задержанным губернатором Хабаровского края сел в Шереметьево
Стало известно, может ли коронавирус попасть в дом через кондиционер
Возможность возобновить авиасообщение оценит Минтранс