2020-07-09T15:54:26+03:00
Политика

Жириновский возмущён задержанием Сергей Фургала

Лидер ЛДПР заявил, что никогда не исключит главу Хабаровского края из партии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Жириновский заявил о возмущении партии ЛДПР задержанием Сергея ФургалаВладимир Жириновский заявил о возмущении партии ЛДПР задержанием Сергея ФургалаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил перед пленарным заседанием Госдумы, что вся партия возмущена задеражнием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и намерена защищать своего однопартийца.

- Это очень большое политическое дело, - отметил Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, дело в отношении Фургала связано с его деятельностью на посту главы региона.

- Экономика развивается, все показатели лучше, чем были при прежнем губернаторе. Наверное, это бесит, - добавил Владимир Жириновский.

Он также подчеркнул, что за 15 лет, прошедшие с момента инкриминируемых Фургалу преступлений, чиновник участвовал в нескольких избирательных компаниях. Жириновский задал вопрос, чего правоохранительные органы ждали 15 лет и добавил, что партия ЛДПР всегда запрашивает информацию о своих кандидатах в правоохранительных органах.

- Мы защищали и будем защищать наших людей, никогда Фургала из партии не исключим, - заявил также Жириновский, отметив, что задержание Фургала прошло "в не самой корректной форме" и надевать на губернатора наручники было необязательно.

- Губернатор не преступник, никуда не сбежит. Ему можно было предложить сесть в машину и поехать, - добавил депутат.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Жириновский заявил о намерении партии ЛДПР сложить свои полномочия в полном составе в знак протеста против задержания губернатора Фургала.

Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

ИСТОЧНИК KP.RU

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