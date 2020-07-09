Жириновский возмущён задержанием Сергей Фургала
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил перед пленарным заседанием Госдумы, что вся партия возмущена задеражнием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и намерена защищать своего однопартийца.
- Это очень большое политическое дело, - отметил Жириновский.
По мнению лидера ЛДПР, дело в отношении Фургала связано с его деятельностью на посту главы региона.
- Экономика развивается, все показатели лучше, чем были при прежнем губернаторе. Наверное, это бесит, - добавил Владимир Жириновский.
Он также подчеркнул, что за 15 лет, прошедшие с момента инкриминируемых Фургалу преступлений, чиновник участвовал в нескольких избирательных компаниях. Жириновский задал вопрос, чего правоохранительные органы ждали 15 лет и добавил, что партия ЛДПР всегда запрашивает информацию о своих кандидатах в правоохранительных органах.
- Мы защищали и будем защищать наших людей, никогда Фургала из партии не исключим, - заявил также Жириновский, отметив, что задержание Фургала прошло "в не самой корректной форме" и надевать на губернатора наручники было необязательно.
- Губернатор не преступник, никуда не сбежит. Ему можно было предложить сесть в машину и поехать, - добавил депутат.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что Жириновский заявил о намерении партии ЛДПР сложить свои полномочия в полном составе в знак протеста против задержания губернатора Фургала.
Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах
ИСТОЧНИК KP.RU