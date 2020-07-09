2020-07-09T16:52:03+03:00
Общество

Законопроект о запрете разглашать профессиональную тайну сотрудникам ФСБ приняли в Госдуме

Ранее запрет действовал лишь в отношении государственной тайны
Анастасия РЫШКОВА
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Сотрудникам ФСБ запретят говорить о профессиональных тайнахСотрудникам ФСБ запретят говорить о профессиональных тайнахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума в четверг приняла в первом чтении законопроект, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности должны соблюдать конфиденциальность относительно профессиональной тайны о деятельности ФСБ. Документ был внесен Василием Пискаревым и Дмитрием Вяткиным. Депутаты предложили добавить изменения в статью 7 федерального закона «О Федеральной службе безопасности».

В законопроекте говорится о запрете действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашать не только государственную или служебную, но и профессиональную тайну. В документах уточняется, что обнародование информации может угрожать безопасности органов Федеральной службы безопасности или нанести невосполнимый ущерб репутации.

Перечень такой информации будет определяться руководством ФСБ.

"Сейчас закон запрещает разглашение государственной тайны, однако вопрос о защите профессиональной тайны для сотрудников ФСБ законодательно не был отрегулирован. Мы восполняем этот пробел", - сказал Пискарев.

Он пояснил, что запрет вводится именно на связанное со службой работников ФСБ несанкционированное распространение информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Законопроект о запрете разглашать профессиональную тайну сотрудникам ФСБ приняли в Госдуме
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