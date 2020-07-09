2020-07-09T18:01:05+03:00
Общество

Представитель Telegram впервые встретился с российскими властями

Вице-президент мессенджера Илья Перекопский посетил мероприятие, где выступил премьер Михаил Мишустин
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Вице-президент Telegram Илья Перекопский впервые встретиться с российскими властямиВице-президент Telegram Илья Перекопский впервые встретиться с российскими властямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель Telegram впервые поучаствовал в мероприятии, организованном российскими властями. Конференция с представителями IT-индустрии состоялась 9 июля в Иннополисе, расположенным близ Казани, среди выступивших - премьер-министр РФ Михаил Мишустин . Среди прочих, на мероприятие пригласили вице-президента Telegram Илью Перекопского.

Темой обсуждения стала поддержка IT-отрасли в России, в том числе налоговые послабления для компаний.

Среди чиновников на мероприятии присутствовали заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки Валерий Фальков.

Напомним, Telegram был заблокирован в 2018 году из-за того, что руководители отказались выполнить требования российского законодательства и предоставить ФСБ ключи дешифровки данных пользователей. В июне 2020 года Роскомнадзор сообщил об официальной разблокировке Telegram. Решение аргументировалось тем, что администрация Telegram эффективно борется с терроризмом и экстремизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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