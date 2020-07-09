Глава Минздрава рассчитывает, что в России будет доступно не меньше 3-4 вакцин от коронавируса

Вакцину испытывают на добровольцах на двух площадках страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассчитывает, что в России будет доступно не менее 3-4 вакцин от коронавируса. Ранее о говорил о 17 перспективных вакцинах, некоторые из которых уже тестируют на людях. Например, ученые из Центра Гамалеи испытали вакцину на себе, они, кстати, ведут совместный проект с Минобороны - добровольцами, которые тоже проверят на себе препарат, стали 60 военных.

- Думаю, что до промышленного производства, конечно дойдет чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее 3-4 вакцин будет доступно на территории Российской Федерации", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Михаил Мурашко сообщил, что этап испытания вакцины на людях проходит на двух площадках, на одной испытывают порошкообразный препарат, на другой - в жидкой форме. Все в штатном режиме. Если результаты окажутся положительными, то российская вакцина может быть готова уже в этом году.

Вакцинация будет добровольной.