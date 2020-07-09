Вице-премьер Чернышенко назвал условие возобновления международного авиасообщения в России

9 Июль 2020 2020-07-09T22:19:10+03:00

Россияне не могут свободно вылетать за границу с конца марта

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Названо условие возобновления международного авиасообщения в России. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Рейсы за границу отменили в конце марта в связи с пандемией коронавируса. Каждый последующий месяц Росавиация продлевает запрет и пока нет даты открытия.

- Рисковать своими гражданами точно никто не собирается. Зачем столько усилий было потрачено, столько жизней спасено — для того, чтобы бездумные действия предпринять? - приводит его слова Интерфакс.

Он при этом признал, что понимает людей, которые ожидают открытия границ. Но это будет зависеть от эпидситуации в России и в мире, а также от готовности вакцины от коронавиурса.

- Мы все, конечно, уповаем на создание вакцины, которая кардинально решила бы этот вопрос для наших граждан, но пока мы знаем, что она в стадии испытаний находится,- сказал он.

В России разрабатывают 17 перспективных вакцин от коронавируса. В Минздраве рассчитывают, что доступны гражданам страны будут не меньше 3-4 вариантов препарата для формирования иммунитета к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU