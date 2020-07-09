2020-07-10T00:07:43+03:00
Происшествия

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал свою вину не признал

Главу региона обвиняют в организации заказных убийств
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сергей Фургал был задержан 9 июляСергей Фургал был задержан 9 июляФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Во время допроса в Следственном комитете губернатор Хабаровского края Сергей Фургал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал.

Об этом рассказал журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, который посетил задержанного чиновника в изоляторе временного содержания на Петровке.

«Виновным себя Фургал не признает. Сказал, что какого-либо давления на него не оказывалось», - приводит слова Алексея Мельникова агентство ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, губернатора Хабаровского края задержали утром 9 июля по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004 – 2005 годах.

Вечером в тот же день вечером чиновнику предъявили обвинение. Допрос Сергея Фургала в Следственном комитете длился около шести часов.

Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

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ИСТОЧНИК KP.RU

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