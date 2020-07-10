За неделю у границ России были замечены 30 самолетов-разведчиков

10 Июль 2020 2020-07-10T00:58:49+03:00

Российские истребители за неделю восемь раз поднимались на перехват иностранных самолетов Фото: Олег УКЛАДОВ

Российские истребители восемь раз поднимались в воздух на их перехват и сопровождение

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За минувшую неделю у границ России было замечено три десятка иностранных самолетов-разведчиков. Истребителям дежурных сил противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил пришлось за семь дней восемь раз подниматься в воздух на перехват и сопровождение зарубежных самолетов, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства нашей страны. Кроме того, к российским границам приближались семь беспилотных летательных аппаратов.

Это следует из еженедельной инфографики министерства обороны России, опубликованной в ночь на пятницу, 10 июля, официальным печатным органом военного ведомства – газетой «Красная звезда».

«30 самолетов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», - отмечается в публикации.

«Нарушений воздушного пространства Российской Федерации не допущено», - подчеркивается в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, разведывательные полеты у наших границ иностранные самолеты и беспилотники проводят регулярно, чаще всего – американские. Так, 1 июля российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США над Черным морем, а за несколько дней до этого, 26 июня, истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота в том же районе вынудил американских воздушных шпионов изменить свой курс.

ИСТОЧНИК KP.RU