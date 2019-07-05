Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

СЕГОДНЯ 06:02 2019-07-05T07:14:00+03:00

Истребитель Су-27 был поднят в воздух на перехват американского самолета-разведчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минобороны РФ подчеркнули, что экипаж российского истребителя соблюдал все международные правила использования воздушного пространства

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Ранним утром в пятницу, 5 июля, министерство обороны России сообщило, что истребитель Су-27 дежурных сил Южного военного округа поднимался в воздух на перехват американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon, который приближался к российской границе над нейтральными водами Черного моря.

В сообщении пресс-службы Минобороны отмечается, что экипаж российского истребителя, соблюдая все международные правила использования воздушного пространства, «приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon», причем воздушное судно США сразу же изменило направление полета и удалилось от границы нашей страны.

Выполнив поставленную задачу, Су-27 вернулся на аэродром базирования, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в середине июня российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики B-52H военно-воздушных сил США, приблизившиеся к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.

ИСТОЧНИК KP.RU