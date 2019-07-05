Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Ранним утром в пятницу, 5 июля, министерство обороны России сообщило, что истребитель Су-27 дежурных сил Южного военного округа поднимался в воздух на перехват американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon, который приближался к российской границе над нейтральными водами Черного моря.
В сообщении пресс-службы Минобороны отмечается, что экипаж российского истребителя, соблюдая все международные правила использования воздушного пространства, «приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon», причем воздушное судно США сразу же изменило направление полета и удалилось от границы нашей страны.
Выполнив поставленную задачу, Су-27 вернулся на аэродром базирования, передает ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в середине июня российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики B-52H военно-воздушных сил США, приблизившиеся к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.
ИСТОЧНИК KP.RU