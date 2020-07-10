Китай введет ответные санкции против чиновников и организаций США

10 Июль 2020 2020-07-10T10:56:44+03:00

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Власти Китая собираются ввести ответные санкции против чиновников и организаций Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил в пятницу, 10 июля официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь в ходе брифинга.

В ведомстве подчеркнули, что американские санкции являются вмешательством во внутренние дела Китая и нарушают нормы международного права.

- Меры, которые вводит правительство Штатов – это грубое вмешательство во внутренние дела КНР и нарушение базовых принципов международных отношений. Санкции оказывают значительное негативное влияние на отношения между государствами. В ответ на этот неверный шаг, который мы осуждаем, Китай принял решение ввести соразмерные санкции в отношении некоторых лиц и компаний Соединенных Штатов, которые допустили неподобающее поведение в отношении Синьцзяна, - объяснил дипломат.

Чжао Лицзянь отметил, что подробный список мер и лиц, в отношении которых они будут действовать, КНР обнародует в скором времени.

Ранее в МИД КНР заявляли, что Пекин и Вашингтон столкнулись с самым серьезным кризисом за всю историю своих отношений. По их мнению, некоторые жители Штатов из-за своих идеологических убеждений стараются выставить КНР конкурентом и даже врагом.

ИСТОЧНИК KP.RU