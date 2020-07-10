2020-07-10T15:04:52+03:00
Политика

Против Порошенко возбудили еще четыре дела

Елена ГИЛЬМАНОВА
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Петр ПорошенкоПетр ПорошенкоФото: REUTERS
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В отношение бывшего президента Украины Петра Порошенко завели еще четыре дела уголовные дела по заявлению бывшего совладельца Приватбанка, бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщил адвокат политика Игорь Головань.

«По заявлению "обычного человека" по фамилии Коломойский офисом генпрокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко», - заявил адвокат.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева по заявлению адвоката Коломойского обязал офис генпрокурора Украины открыть новое уголовное дело в отношении экс-главы незалежной о вмешательстве при национализации Приватбанка. Соответствующие дело также завели против бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой.

Экс-президент фигурирует в нескольких уголовных делах. Среди них дела о судебной реформе Украины, Минских соглашениях, моряках в Керченском проливе. Сам Порошенко утверждает, что расследования являются политически мотивированным.

В середине июня Госбюро Украины приняло решение о закрытии трех дел, однако в тот же день возбудили новое уголовное дело за томос об отделении украинской церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Против Порошенко возбудили еще четыре дела