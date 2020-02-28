2020-02-28T13:45:54+03:00
Политика

Порошенко самостоятельно пришел на допрос в Госбюро расследований

Экс-глава Украины заявил следователям, что суд принял решение, обязывающее закрыть его дело
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Порошенко самостоятельно пришел на допрос в Госбюро расследованийПорошенко самостоятельно пришел на допрос в Госбюро расследованийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 28 февраля, бывший президент Украины и депутат парламента Петр Порошенко самостоятельно прибыл на допрос к следователю Государственного бюро незалежной, после того как было принято решение о его принудительной доставке.

При прибытии на допрос экс-глава Украины заявил, что суд принял решение, обязывающее закрыть дело о назначении президентом судей.

«Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», - передает «Интерфакс-Украина» слова политика.

Издание отмечает, что экс-президента встретили приветствиями и выкриками поддержки сторонники.

В ходе своего выступления Порошенко вновь заявил, что прибыл на допрос, который, по его словам, является политически мотивированным.

Как писал сайт kp.ru, Пётр Порошенко не явился на допрос, поскольку, по словам его защиты, был за границей. Позже следователи приняли решение о принудительном допросе его в качестве свидетеля.

Напомним, политик фигурирует в 16 уголовных делах, среди них дела о Минских соглашениях, моряков в Керченском проливе и судебной реформе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия продала Великобритании золото на рекордные 5 млрд долларов
«Не могу читать это русское г**но»: Американский писатель раскритиковал роман Достоевского
Кремль: Путин и Эрдоганом обсудили возможность встречи
Первый заболевший коронавирусом в Азербайджане является россиянином
Порошенко самостоятельно пришел на допрос в Госбюро расследований
В соцсестях пишут, что южнокорейцы бегут в Китай из-за коронавируса
Ученые: нехватка овощей и фруктов может привести к тревожным расстройствам
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Эрдогана
«Гуманитарная помощь» 18+: Крупнейший порносайт подарит премиум-доступ жителям пострадавшим от коронавируса городов
В Общественной палате предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление в интернете
В Японии 50-летний рыбак голыми руками убил напавшего на него кабана
Шойгу рассказал о новейшем гиперзвуковом оружии России
Анкара нанесла удары по 200 объектам армии Сирии в Идлибе: погибли более 300 сирийских военных
Сенатор Джабаров о конфликте в Сирии: Турция воюет не на своей территории, поэтому все правила НАТО здесь не работают
ЦИК РФ предложил разрешить голосовать по Конституции в течение трех дней
СК РФ обвинил россиянина в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018
Президента Монголии отправили на карантин из-за коронавируса
В Нигерии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
Ущерб турбизнеса России от коронавируса оценили в 27 миллиардов рублей
Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода
Умер Роллан Мартиросов, создатель Су-34