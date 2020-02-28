Порошенко самостоятельно пришел на допрос в Госбюро расследований

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:45:54+03:00

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В пятницу, 28 февраля, бывший президент Украины и депутат парламента Петр Порошенко самостоятельно прибыл на допрос к следователю Государственного бюро незалежной, после того как было принято решение о его принудительной доставке.

При прибытии на допрос экс-глава Украины заявил, что суд принял решение, обязывающее закрыть дело о назначении президентом судей.

«Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», - передает «Интерфакс-Украина» слова политика.

Издание отмечает, что экс-президента встретили приветствиями и выкриками поддержки сторонники.

В ходе своего выступления Порошенко вновь заявил, что прибыл на допрос, который, по его словам, является политически мотивированным.

Как писал сайт kp.ru, Пётр Порошенко не явился на допрос, поскольку, по словам его защиты, был за границей. Позже следователи приняли решение о принудительном допросе его в качестве свидетеля.

Напомним, политик фигурирует в 16 уголовных делах, среди них дела о Минских соглашениях, моряков в Керченском проливе и судебной реформе.

ИСТОЧНИК KP.RU