Собянин назвал условие, которое позволяет снимать ограничения в Москве

10 Июль 2020 2020-07-10T15:55:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Уровень коллективного иммунитета москвичей к коронавирусу позволяет и дальше снимать введённые в городе ограничения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом мэр Москвы отметил, что второй волны распространения коронавируса в ближайшее время не ожидается.

- Уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора я вижу, что все-таки мы уже пики прошли, и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается. Всё-таки в Москве, считай, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений, - рассказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

ИСТОЧНИК KP.RU