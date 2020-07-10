Владимир Джабаров о смене статуса собора Святой Софии: Это плохое решение

10 Июль 2020 2020-07-10T17:00:07+03:00

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Решение Госсовета Турции вернуть храму Святой Софии статус мечети может привести к протестам и усилить раскол между верующими разных конфессий. Такое мнение выразил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он добавил, что внутреннее решение Турции может ухудшить ситуацию во всем мире.

«Превращение храма в мечеть внесет еще больший раскол между мусульманским населением и христианским духовенством. Это — плохое решение. Так может дойти и до того, что Храм Гроба Господня передадут представителям другой конфессии. Это ухудшает ситуацию в мире в целом и может вызвать массовые протесты среди христианского населения», - цитирует Джабарова сайт NEWS.ru.

Сенатор добавил, что комментировать решение Госсовета особенно сложно еще от того, что ранее представители Госдумы и христианской общественности обращались к властям Турции с просьбой не менять статус собора.

По мнению Джабарова, если в Турции есть необходимость в еще одной мечети для мусульман, можно ведь построить новую.

Напомним, ранее Госсовет Турции принял решение вернуть Айя-Софии статус мечети, отменив указ первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и запрете проводить на ее территории какие-либо богослужения.

ИСТОЧНИК KP.RU